«ينتظر معجزة».. تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

55 يوما، ومازال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، في غيبوبة، أصيب بها إثر تعرضه لنزيف في المخ أثناء تواجده داخل جدران القلعة الحمراء، حيث خضع لعدد من العمليات الجراحية من أجل إيقاف النزيف والحفاظ على حياته.

تطورات الحالة الصحية لـ«العامري فاروق»، كشفها مصدر مقرب من وزير الشباب والرياضة الأسبق، في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدا أن حالته لا توجد بها أي تقدم حتى الآن، فضلا عن كونها مستقرة ولا يعاني من أي تدهور.

تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

وأكمل: «دور الأطباء انتهى عند هذه النقطة، كل ما ينتظره العامري فاروق هو معجزة إلهية من أجل الاستيقاظ من الغيبوبة».

ودخل العامري فاروق في غيبوبة منذ يوم 7 نوفمبر الماضي، حيث تعرض للإغماء بشكل مفاجئ داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث كان يستعد لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى على الفور، ليخضع لجراحات عاجلة من أجل إيقاف نزيف المخ.

استمرار غيبوبة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي والدعوات تلاحقه

وكان هشام العامري، الشقيق الأصغر لـ العامري فاروق، كشف منذ نحو شهر، في آخر منشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر تطورات حالة شقيقه الصحية، مؤكدا أنه لا يوجد تحسن لكن الحالة مستقرة، مؤكدا أنه أنه تم رفع جهاز التنفس الصناعي واستبداله بجهاز آخر، مع وضع جهاز التنفس الصناعي على فترات.

وطالب هشام العامري، محبي شقيقه وجماهير الأهلي بالدعاء له.