شقيق العامري فاروق ينفي شائعة وفاته ويطالب الجماهير بالدعاء له

رد شقيق العامري فاروق على الأخبار المتداولة عن فاة شقيقه، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال خالد العامري، شقيق العامري فاروق، "يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء".

وتابع في منشور له على فيس بوك، "ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة، رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية، اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك.

وفي وقت سابق، أوصي الكونسلتو الطبي، مسؤولي النادي الأهلي، باستمرار علاج العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، باستمرار علاجه في مصر، خلال الفترة المقبلة، بشكل رسمي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، في المبني الإداري بالفريق.

وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وذلك خلال فترة تواجده في مقر المبني الاجتماعي بالنادي الأهلي، خلال شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات داخل القاهرة.

وخضع العامري فاروق لعدد كبير من العمليات الجراحية بعد مرضه المفاجئ وصل إلى 8 عمليات جراحية في المخ، خاصة بعد دخوله في غيبوبة كاملة.