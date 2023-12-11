تطور مفاجئ في حالة العامري فاروق الصحية.. «وضعوه على جهاز T-tube»

تطور مفاجئ شهدته الساعات الماضية، بشأن الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلي العامري فاروق، الذي دخل في غيبوبة منذ أكثر من شهر، إثر تعرضه لنزيف في المخ، وخضوعه لعدد كبير من العمليات الجراحية على مدار أكثر من 30 يوما.

«تم وضعه على جهاز T-tube»، بهذه الكلمات كشف هشام العامري، شقيق العامري فاروق آخر تطورات حالته الصحية، مشيرا إلى أنه تم رفع أجهزة التنفس الصناعي بشكل تدريجي، حيث يتم استخدامها على فترات متفاوتة.

تطورات الحالة الصحية لنائب الأهلي العامري فاروق

أكد مصدر مُقرب من العامري فاروق لـ«الوطن»، أن رفع أجهزة التنفس الصناعي بشكل تدريجي مؤشر جيد، لكنه لا يعني أن الخطورة ابتعدت عن حالته، موضحا: «حالته مستقرة، لكن لا يوجد تحسن ملحوظ حتى الآن».

ما هو جهاز T-tube الذي وضع للعامري فاروق؟

وبحسب موقع «UCLA Health» الأمريكي، فإن T-tube أو أنبوب T، هو جهاز يستخدم من أجل تقييم القدرة على التنفس التلقائي، بعد الاستغناء عن التنفس الصناعي، ومراقبة المرضى لمدة 48 ساعة.

لتجربة التنفس التلقائي، قد يحتاج المرضى الذين يعانون من أمراض رئوية حادة، مثل فشل الجهاز التنفسي الحاد، إلى تهوية ميكانيكية غازية من خلال أنبوب القصبة الهوائية أو ثقب القصبة الهوائية حتى تتم معالجة مرضهم الأساسي أو استقراره، بحسب الموقع.

ودخل العامري فاروق في غيبوبة، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال تواجده داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، منذ أكثر من شهر، كما خضع للعديد من العمليات الجراحية من أجل إيقاف نزيف المخ.

وطالب شقيق العامري فاروق محبيه وجماهير الأهلي بالدعاء له، معلقا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «دعواتكم للعامري أن ربنا يرد له صحته ووعيه وعافيته عاجلاً يارب العالمين».