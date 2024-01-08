20 نصيحة ذهبية لطلاب الدقهلية قبل وأثناء الامتحانات.. تنظيم وقت الإجابة

قدّم ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدة نصائح للطلاب قبل وأثناء تأدية الامتحانات للصفوف المختلفة، سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

نصائح للطلاب قبل أداء الامتحانات بالدقهلية

وحدد «شعبان» عدة نصائح لطلاب الدقهلية قبل أداء الامتحانات، وهي:

قبل الامتحانات:

تناول الفطور وشرب المياه باستمرار لتنشيط الذاكرة.

الحرص على أخذ راحة بين ساعات الدراسة.

النوم مبكراً للتركيز في اللجنة.

استخدام مجموعة متنوعة من المصادر للمراجعة.

تجنب التشتت.

يوم الامتحان: