20 نصيحة ذهبية لطلاب الدقهلية قبل وأثناء الامتحانات.. تنظيم وقت الإجابة
كتب:
آية حسنين
04:54 م | الإثنين 08 يناير 2024
امتحانات الطلاب بالدقهلية
قدّم ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدة نصائح للطلاب قبل وأثناء تأدية الامتحانات للصفوف المختلفة، سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.
نصائح للطلاب قبل أداء الامتحانات بالدقهلية
وحدد «شعبان» عدة نصائح لطلاب الدقهلية قبل أداء الامتحانات، وهي:
قبل الامتحانات:
- تناول الفطور وشرب المياه باستمرار لتنشيط الذاكرة.
- الحرص على أخذ راحة بين ساعات الدراسة.
- النوم مبكراً للتركيز في اللجنة.
- استخدام مجموعة متنوعة من المصادر للمراجعة.
- تجنب التشتت.
يوم الامتحان:
- الوصول مبكراً لتجنب القلق.
- الحفاظ على الهدوء والتركيز
- قراءة ورقة الامتحان بسرعة.
- تنظيم وقت الإجابة.
- الانتقال للسؤال التالي عند مواجهة صعوبة.
- اختيار الأسئلة السهلة أولاً.
- قراءة الأسئلة بعناية والإجابة بشكل صحيح.
- مراجعة الإجابات بعناية.
- التفكير الصحيح في أسئلة الاختيار من متعدد.
- كتابة النقاط الأساسية في البداية في الأسئلة المقالية.
- عدم استخدام الهاتف المحمول.
- عدم دخول الامتحان بكتب أو مراجعات أو أي ورقة.
- كتابة الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص.
- عدم الكتابة على ورقة الأسئلة.
- عدم الخروج من اللجنة قبل انتهاء الوقت.