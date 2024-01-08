جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة مطروح.. 6 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة مطروح، ووزعته على كل الإدارات التعليمية في مراكز ومدن الحمام والبنجر، والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، وسيدي براني، والنجيلة، والسلوم، إضافة إلى سيوة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بمحافظة مطروح جرى نشره في مقرات الإدارات وكل المدارس الإعدادية، لإعلام الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بالجدول.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية إستعدت بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة مطروح، بتجهيز جميع اللجان والتشديد علي عدم الدخول بالتليفون المحمول إلي داخل مقر اللجان ومنع استخدامها من جميع المتواجدين في اللجان، وتنظيم وصول أوراق أسئلة الامتحانات من مراكز توزيع الأسئلة للجان البعيدة مبكراً ومتابعتها مع المختصين وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات مع لجنة النظام والمراقبة ومديرين الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الفرعية علي مستوي المحافظة.

تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في مطروح

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة مطروح يوم 13 حتى يوم 18 يناير الجاري، ويتضمن التالي:

- 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- 14 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.

- 15 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

- 16 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

- 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- 18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.