جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الفيوم.. 6 أيام

بدأ العد التنازلي على انطلاق امتحانات نصف العام، بحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الفيوم، والمقرر أن تنطلق منتصف شهر يناير الجاري وتستمر نحو 5 لـ6 أيام، فيما خصصت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات للشهادة الإعدادية للتعليم العام والرياضي، وجدول آخر للتعليم المهني.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الفيوم للتعليم المهني، والعام، والرياضي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وجاء موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الفيوم كالآتي:

- امتحانات الصف الثالث الإعدادي «عام ورياضي» تبدأ الأربعاء 17 يناير الجاري وتنتهي يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر.

- امتحانات الصف الثالث الإعدادي «المهني» تبدأ من الأربعاء 17 يناير الجاري وتستمر حتى الثلاثاء 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الفيوم للتعليم المهني كالآتي:

الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية، يليه امتحان مادة التربية الدينية.

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان مادة المجالات العلمية «صناعي» و«اقتصاد منزلي».

الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادة الرياضيات، يليه امتحان مادة التربية الفنية.

الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يليه امتحان مادة المجالات العلمية «زراعي».

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم، يليه امتحان التكنولوجيا، يليه امتحان الخط العربي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية عام ورياضي

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة الفيوم، للتعليم العام والرياضي كالآتي:

الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان مادة التربية الدينية.

الخميس 18 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم.

الأحد 21 يناير 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان مادة الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادة الجبر والإحصاء، يليه امتحان مادة التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادة الهندسة.

الأربعاء 24 يناير2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للتعليم العام والرياضي، يليه امتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية، بالتزامن مع انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الثانية «مستوى رفيع» لمدارس اللغات.