جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة سوهاج.. تبدأ 17 يناير

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة سوهاج يهتم به آلاف من الطلاب وأسرهم، حيث تفصلنا عن موعد انطلاقها أقل من 10 أيام، فيما أنهت مديرية التربية والتعليم جميع الاستعدادات اللازمة، من تعقيم اللجان، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة سوهاج

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة سوهاج، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة سوهاج، ما يلي:

- يوم الأربعاء 17 يناير، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- الخميس 18 يناير، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأحد 21 يناير، امتحان العلوم والتربية الدينية.

- الاثنين 22 يناير، امتحان اللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 23 يناير، امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير، امتحان الدراسات الاجتماعية.

سوهاج تستعد لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي ترم أول، وتشمل تخصيص 20 دقيقة من امتحان اللغة العربية للإملاء، والتباعد في المسافات بين الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية أثناء الامتحانات، وجود طبيب بكل لجنة، تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالطلاب المدمجين.