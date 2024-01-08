«الإحصاء»: المصريون استوردوا فول وعدس بـ11.4 مليار جنيه في 10 أشهر

كشفت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التجارة الخارجية ، والتبادل التجاري من صادرات وواردات مصر خلال 10 أشهر من الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 ، أن وارادات مصر من العدس بلغت 114مليونا و728 ألف دولار يما يعادل 3 مليارات و441 مليونا و480 ألف جنيه مصري ، خلال العشرة أشهر الماضية من يناير الى أكتوبر 2023 ، بينما بلغ حجم استيراد المصريين من الفول العريض « المدمس» خلال تلك الفترة، حوالي 266 مليونا و950 الف دولار ، ما يعادل 8.5 مليار جنيه مصري.

13.7 مليون جنيه قيمة استيراد الدقيق

وأشارت النشرة المعلوماتية للتجارة الخارجية ، أن المصريين استوردوا ، شاي أسود خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2023 ، بحوالي 257 مليونا و149 ألف دولار ، ما يعادل 7 مليارات و714 مليونا و470 ألف جنيه مصري، بينما بلغت قيمة الاستيراد من دقيق القمح 458 ألف دولار، ما يعادل 13 مليونا و740 ألف جنيه.

أوضحت النشرة أن قيمة ما استورده المصريون من اللحوم الطازجة والمجمدة خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2023 ، بلغت 72 مليونا و137 ألف دولار ، ما يعادل 2 مليار و146 مليونا و110 آلاف جنيه.

2.4 مليار جنيه قيمة استيراد الذرة

ورصدت النشرة المعلوماتية ، حجم استيراد المصريين من القمح والذرة وفول الصويا والسمسم( وكلها مواد خام ) ما قيمته على النحو التالي:

- القمح الخام: 3 مليارات و59 مليونا و739 ألف دولار أمريكي، مايعادل 91 مليارا و792 مليونا و170 ألفا.

- الذرة : 2 مليار و43 مليونا و34 ألف دولار ما يعادل 61 مليارا و291 مليونا و20 ألف جنيه مصري.

-فول الصويا : مليار و353 مليوناو710 آلاف دولار ما يعادل 40 مليارا و611 مليونا و300 ألف جنيه مصري.

- السمسم: 73 مليونا و706 آلاف دولار ما يعادل حوالي 2 مليار و211 مليونا و180 الف جنيه مصري.