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خطوبة مي فاروق على محمد العمروسي (صور)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:41 م | الأحد 07 يناير 2024
خطوبة محمد العمروسي ومي فاروق

خطوبة محمد العمروسي ومي فاروق

فاجأت المطربة مي فاروق، الجميع بحفل خطوبتها على الفنان محمد العمروسي، في جو عائلي، بحضور عدد صغير من الأصدقاء والأقارب.

وتداول العديد من الأصدقاء فيديوهات من حفل خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي، وظهر حجم الحب والمودة بينهم.

وكانت الفنانة مي فاروق، أعلنت مؤخرا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، التبرع بأجر حفلها الأخير لصالح فلسطين، كما دعت لحفل وطني خيري أرباحه للفلسطينيين.

أما محمد العمروسي، شارك مؤخرا في فيلم «أشباح أوروبا»، التي كانت تدور أحداثه حول إنجاب زوجة لستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائه بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.

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