الحكومة تعلن صرف المعاش بالدولار للمصريين في الخارج

كشفت وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نية الحكومة والدولة المصرية في تفعيل امتيازات جديدة للمصريين بالخارج من خلال مشروع وثيقة المعاش بالدولار للتمكن من توفير حماية تأمينية لهم، تحت عنوان «معاش بكره بالدولار».

معاش بكره بالدولار

وأشارت الوثيقة إلى أن مشروعة «معاش بكره بالدولار» سيحقق مستقبل آمن للمصريين بالخارج بعد بلوغهم سن المعاش، منوهة بمخطط استهداف تأسيس شركة استثمار مدخرات للمصريين في الخارج خلال عام 2024، باستثمارات لا تقل عن مليار دولار.

منظومة مميكنة للتواصل مع المصريين بالخارج

ونوهت الوثيقة باستمرار مخطط الحكومة للقضاء على الهجرة غير الشرعية بحلول عام 2026، موضحة أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك 15 مليون مستفيد من تفعيل منظومة مميكنة للتواصل مع المصريين في الخارج ورعايتهم، مقارنة بنحو 4.7 مليون مستفيد عام 2022.