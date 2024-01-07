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عاجل.. «التعليم» تعلن أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج

كتب:

أميرة فكري
03:25 م | الأحد 07 يناير 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج، لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، على المنصة الإلكترونية لبوابة «أبناؤنا في الخارج». 

أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب المصريين في الخارج الاستعلام عن أرقام الجلوس الطلاب من خلال الخول على هذا الرابط، مشيرًا إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 13 يناير.

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