حالتان يحصل فيها المهندس على المعاش قبل بلوغ سن الـ60.. اعرفهما

حدد المشرع المصري سن الـ60 للخروج على المعاش، وذلك لمختلف الفئات والمهن أو الوظائف، ولكنه حدد أيضا حالات في بعض الوظائف يجوز فيها التقاعد قبل الوصول للسن القانونية، ومنها وظيفة المهندس.

نقابة المهندسين

وقالت نقابة المهندسين فيما يخص حالات الحصول على معاش التقاعد قبل الوصول إلى سن الستين، فإن هذا الاستثناء يخص مهندسي القوات المسلحة والشرطة فقط، وحددت كيفية الحصول عليه والخطوات اللازمة لذلك.

يتقدم المهندس يطلب مستوفي الدمعة الهندسة لإدارة المعاشات اذا كان المهندس لا يعمل

بعد إحضار المستندات التالية:

نموذج 25 ش ف بالنسبة للقوات المسلحة.

وزارة الداخلية

خطاب من وزارة الداخلية بالإحاطة للمعاش بالقرار الوزاري وذلك بالنسبة للشرطة).

صورة بطاقة الرقم القومي.

أخر إيصال سداد اشتراكات النقابة

كارنيه النقابة.

موافقة البنك التحويل المعاش على رقم الحساب.

بيان مؤمن عليه من التأمينات الاجتماعية.

وقالت النقابة إن المعاش يصرف اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب مع الاستمرار في تسديد اشتراكات النقابة حتى بلوغ من الستين، ويتقدم العضو كل عام بخطاب مؤمن عليه من التأمينات الاجتماعية للنقابة في خلال شهري يناير وفبراير من كل عام حتى الاستقرار في صرف المعاش.

وأضافت أنه في حالة تأخر المهندس عن تقديم البيان في المواعيد المحددة يصرف المعاش الموقوف من الشهر التالي لتقديم البيان.