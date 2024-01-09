هل يستحق الأحفاد معاش الجد؟.. «التأمينات» تجيب

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية، الأفراد الذين يستحقون المعاش الخاص بالموظف المتوفي، المؤمن عليه في القطاع الخاص أو الحكومي، ولكن هناك العديد من التساؤلات حول أحقية الأحفاد لمعاش الجد من عدمه.

هل يستحق الأحفاد معاش الجد؟

وخلال السطور التالية تُجيب مصادر في الهيئة القومية للتأمينات لـ«الوطن» عن سؤال: هل يستحق الأحفاد معاش الجد؟

لا يوجد ما يُسمي بمعاش الجد

وقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إن هناك بعض المواطنين يتساءلون عن إمكانية صرف معاش الجد، في حالة وفاة والدهم أو والدتهم اللذين كانا يستحقون ويقومان بصرف المعاش، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يُسمي بمعاش الجد.

معاش الجد لا يُورث والأحفاد لا يستحقون صرفه

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن معاش الجد لا يُورث والأحفاد لا يستحقون صرفه: «بأي صفة سيتم صرف المعاش.. الحفيد ليس ابن أو ابنه حتى يتمكن من صرف المعاش».

وأشارت المصادر، إلى أنه إذا كان الأب أو الأم يصرفان معاش والدهما «الجد» فبعد وفاتهما لا يمكن الحصول على المعاش، لأنه ليس هناك صفة أو صلة يستحق بها الحفيد.