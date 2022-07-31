موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 2022.. اعرف من يستحق معاش المتوفى

أوضح موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 2022، تفاصيل صرف معاش المستحقين للوفاة، وذلك بعد مفارقة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه الحياة، مؤكدا أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو الشخص صاحب المعاش، يحق للمستحقين عنه تقاضى معاشه وفقًا لنصيب كل واحد منهم.

المستحقين للمعاش بقانون التأمينات الاجتماعية 2022

وأكد موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 2022، أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على أن المستحقين للمعاش هم «الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات، الوالدين وكذلك الإخوة والأخوات»، بشرط أن تتوافر فيهم شروط صرف المعاش في تاريخ وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه .

وجاء على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 2022، أنه يشترط لاستحقاق الابنة معاش والدها ألا تكون متزوجة، كما أن الوالدين يستحقان المعاش بدون شروط.

شروط استحقاق المطلقة معاش زوجها

وأوضح موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون المعاشات، نص على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة معاش زوجها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي، أو يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

ووفقا لما جاء بنص قانون التأمينات الاجتماعية، تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، التي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

كما يشترط لاستحقاق الابن معاش والده الراحل، ألا يكون قد بلغ سن 21 عامًا، ويستثنى من هذا الشرط الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.