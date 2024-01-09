في ذكرى رحيله.. كلمات وائل الإبراشي عن الموت وسر عدم قيادته سيارة مطلقا

عامان مرّا على رحيل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذي فارق الحياة في 9 يناير 2022، إثر معاناته مع فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تفاقم حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

في ذكرى وفاته، يستعرض هذا التقرير تصريحات وائل الإبراشي عن الموت، ومخاوفه، وسر عدم قيادته سيارة مطلقًا.

نبؤة وائل الإبراشي برحيله

في لقاء قديم للإعلامي وائل الإبراشي، مع زميله الدكتور عمرو الليثي، تحدث عن المتاعب التي يراها بسبب المهنة، وعن شعوره بأن عمره في الدنيا سيكون قصيرًا، قائلا: «عندي إحساس شوية إن العمر قصير.. إحساس دايما بيجيلي».

سر رفضه القيادة

تابع وائل الإبراشي حديثه قائلاً: «عشان كده بحب الليل، هو ده اللي ممكن لو عايز تاخد مني أحسن شغل خده بالليل، الصبح بشوف الحياة صخب وضجيج وزحمة».

وأردف قائلاً: «مبحبش الذهاب إلى الأطباء حتى في أوقات المرض، بسيب المسألة للزمن، ممكن يجيلي آلام في الكلى أحيانًا ولا أتعامل بالأدوية».

كما تحدث وائل الإبراشي عن نعمة الصحة، قائلاً: «أعز ما تملك، بس أنا مبخافش من المرض، لكن بخاف من المجهول والمصايب والكوارث».

واستعاد ذكرى رحيل شقيقته في حادث سيارة، قائلاً: «حسيت إن العمر ممكن يتخطف»، لذلك كان هذا السبب الذي جعل «الإبراشي» لا يقود سيارة مطلقاً، قائلاً: «بحس إني لو هسوق عربية هعمل حادثة هموت فيها أنا واللي قدامي».