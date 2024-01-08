«تعليم الدقهلية» تنظم مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمجان

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، تدشين مجموعات الدعم المدرسي المجانية للمراجعة النهائية للشهادة الإعدادية في مختلف المواد قبل بدء الامتحانات للفصل الدراسي الأول.

مراجعات دعم لطلاب الشهادة الإعدادية

وأشار «شعبان»، في بيان، إلى أهمية المدرسة لدعم العملية التعليمية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، من خلال مجموعات الدعم المدرسي المجانية للمراجعة النهائية للشهادة الاعدادية بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على توفير كل الإمكانات المتاحة لدى المديرية وإداراتها الـ17 في خدمة طلاب الشهادة الإعدادية، في مختلف المواد الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول.

التخفيف عن كاهل أولياء الأمور

وأكد وكيل الوزارة بمحافظة الدقهلية على أن مجموعات الدعم المدرسي هي أحد الآليات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل لدى طلاب الدقهلية، آملا منهم بذل المزيد من الجهد لتحقيق نجاح وتفوق يليق بهم وبمكانة الدقهلية العلمية يضمن لهم تحقيق آمالهم المرجوة.