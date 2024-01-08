مراسلة «القاهرة الإخبارية»: استنفار دائم في الإمارات بسبب أحداث غزة

قالت هدير صبري، مراسلة القاهرة الإخبارية من دبي، إنّ هناك استنفار في الإمارات بسبب ما يجري في الأراضي الفلسطينية والجنوب اللبناني، وكان هناك حوار مطول مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تحدثا خلاله عن تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وما يجري في غزة ولبنان ويؤثر بالسلب والخطر على كل الرقعة العربية.

وأضافت صبري، خلال رسالة على الهواء، أنّه كان هناك تشديد من قبل القيادة الإماراتية اليوم على وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الفوري يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، موضحة أنّ عددا من القيادات الأمنية والسياسية الإماراتية أكدوا أنّه لا بديل لوقف إطلاق النار.

وتابعت أنّ هناك مناداة منذ 3 أشهر منذ بدء العملية العسكرية البرية والعملية العسكرية داخل غزة بتهجير فلسطينيين واستشهاد نحو 22 ألف مواطن من غزة بينهم نساء وأطفال.