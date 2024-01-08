منظمة حقوقية: إسرائيل دمرت 70% من البنية التحتية في قطاع غزة

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف إطلاق النار فسيكون ملزما للاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، أنه يجب على العديد من دول العالم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في قطاع غزة، لافتا إلى أن 70% من البنى التحتية في قطاع غزة تم تدميرها تماما بما فيها المنشآت السكنية ومحطات معالجة المياه.