تنفيذ مشروعات لرصف وتطوير الطرق في مطروح بتكلفة 122 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ عدد من الطرق الجديدة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، في إطار توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية بالمشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة، خاصة في قطاع رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع.

122 مليون جنيه لرصف الطرق في مطروح

وقال المهندس محمد العشري، مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، اليوم، إنه جرى تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف وتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع النايل سات وشارع الدائري مدينة الحمام بطول 6.2 كم بتكلفة بلغت 20.3 مليون جنيه، وأعمال رصف طرق بمدينة مرسى مطروح منها شارع المجمع بالكيلو 2 وتجمع البورمة و رصف ورفع كفاءه شوراع عمارات الكيلو 7 وتفريعاتها المدخل الرئيسي بطول 1 كم وشارع الهلال بطول 650 م وشوارع متفرقه بطول 6 كم بتكلفة 40 مليون جنيه، وكذلك رصف منطقة الشيخ عطيوة بإجمالي تكلفة 39.6 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة طرق بمركز ومدينة براني بطول 4.200 كم بتكلفة 14.6 مليون جنيه ورصف طرق بمركز ومدينة النجيلة بإجمالي أطوال 3.5 كم بجانب تنفيذ أعمال رفع كفاءة مدخل الضبعة الرئيسي بطول كم بتكلفه 7.9مليون جنيه، وذلك بإجمالي 122 مليون جنيه لجميع الطرق.

معدلات تنفيذ المشروعات

ووجه محافظ مطروح، بأهمية المتابعة المستمرة لعملية تسليم الأعمال بعد تنفيذها مع تذليل أي معوقات وتوفير مزيد من الخدمات من أجل حياة كريمة للمواطنين.