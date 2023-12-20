إنشاء 107 مشروعات مياه شرب وصرف صحي في مطروح بتكلفة 492 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنشاء 107 مشروعات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، في ظل تهتمام الدولة بالمشروعات التي تهم أكبر قطاع من المواطنين خاصه في هذا القطاع الحيوي مثل مياه الشرب بتوجيهات من القيادة السياسية بمد البنيه التحتيه والمرافق للمواطنين في جميع المدن والقرى.

492 مليون جنيه تكلفة المشروعات

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي جرى تنفيذها على مستوى مراكز ومدن المحافظة بلغ اعتمادها 492 مليون جنيه، من بينها شبكات المياه والصرف الصحي.

محطة تحلية مياه النجيلة

وأضاف محافظ مطروح، أنه جرى إنشاء محطة تحلية مياه البحر في مدينة النجيلة بطاقة إنتاجية 3500 م3/ في اليوم، وبتمويل من محافظة مطروح، مما يساهم في إنتاجية مياه الشرب لأهالي مركز ومدينة النجيلة والقرى التابعه له والنجوع لتغطية احتياجات المواطنين في هذا المركز من مياه الشرب وعمل صيانات دورية لها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.