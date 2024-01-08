تنظيم أكثر من 420 ألف ندوة توعوية في الشرقية ضمن «حياة كريمة» خلال 2023

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن المحافظة شهدت جهودا مكثفة لرفع كفاءة القوى البشرية، والارتقاء بمستوى أداء الفرق الطبية، وزيادة الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين بالمحافظة، خلال عام 2023، خاصة في ظل المتطلبات الصحية المتزايدة، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.

حملات توعوية مكثفة

وذكر وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن فرق التثقيف الصحي، والإعلام والتربية السكانية، بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، نظمت حملات توعوية مكثفة ومستمرة لتوعية وتثقيف مختلف الفئات الوظيفية والعمرية من المواطنيـن، بما فيها طلبة المدارس، والعامليـن بالمنشآت العامة والخاصة، والتعليمية، والشوارع والميادين، ودور العبادة، والمحال التجارية، والأسواق، ومواقف السيارات، وغيرها.

تنظيم 420 ألف ندوة

وأوضح وكيل الوزارة، أن حملات التثقيف الصحي التي نظمتها فرق التوعية بالمديرية والإدارات الصحية تخطت 420 ألف ندوة وحملة، قدمت خلالها الإرشادات والنصائح والرسائل الصحية المهمة، هذا بالإضافة إلى قيام المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بتنفيذ 118 ألف ندوة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمحافظة الشرقية، في نهاية شهر يونيو الماضي وحتى نهاية عام 2023، كما تم وضع الملصقات التوعوية بالمدارس والأماكن الحيوية، وداخل المنشآت الغذائية، بجميع أنحاء المحافظة.