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«السلامة أسلوب حياة» ملتقى توعوي في دمياط لنشر ثقافة الصحة المهنية

كتب:

ماهر هنداوي
02:46 م | الإثنين 08 يناير 2024
جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة دمياط، ملتقى توعويًا بعنوان «السلامة أسلوب حياة»، وذلك بحضور 70 مسئولًا للسلامة والصحة المهنية بشركات القطاع الخاص من مختلف القطاعات.

افتتح الملتقى الدكتور محمد إسماعيل عميد المعهد العالي للإدارة والتجارة الخارجية «راية» بمدينة دمياط الجديدة، بكلمة ترحيبية بالحضور، ثم ألقى الرائد مختار المحمدي رئيس قسم الإطفاء ورئيس التدريب بإدارة الحماية المدنية، محاضرة عن مخاطر الحريق بالمنشآت التعليمية.

وفي اليوم الثاني، ألقى المهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، محاضرة عن السلامة كأسلوب حياة وتشريعات السلامة.

كما ألقيت الدكتورة عبير أبو الفرح المفتش بمكتب السلامة بدمياط الجديدة، محاضرة عن خطة الطوارئ والإخلاء، وألقى الدكتور سعيد محمد الباحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، محاضرة عن تقييم المخاطر بالمنشآت.

وفي ختام الملتقى، تم تسليم شهادات تقدير للمشاركين من قبل مكتب السلامة بدمياط الجديدة ومديري مكاتب السلامة بدمياط، ومفتشي السلامة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.