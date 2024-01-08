خطوات حجز الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع «الصحة»

يرغب الكثير من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات في معرفة خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وحجز كشف طبي عبر الموقع الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات حجز الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات حجز الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، وهي كالتالي:

1- الدخول على الموقع الخاص بوزارة الصحة من هنا.

2- اختيار المكان والموعد لتوقيع الكشف.

3- تُجرى وزارة الصحة بعد توقيع الكشف الطبي عليه من قبل لجنة طبية متخصصة باعتماد أوراقه والتقرير الطبي الخاص بالحالة ورفعه إلكترونيًا.

4- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتسليم التقرير الطبي للحالة.

5- وبعد استكمال الأوراق الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة يتم إجراء الكشف الوظيفي الذي تقوم به وزارة التضامن، حتى التأكد من نسبة الإعاقة الخاصة بالشخص المُتقدم.

6- إرسال البيانات الخاصة بالشخص المُتقدم إلى الشركة المختصة التي جرى التعاقد معها، لإصدار كارت الخدمات المتكاملة، في حالة الموافقة على الحالة وثبوت الإعاقة لذوي الهمم.

7- ترسل الشركة البطاقات للأشخاص الذين جرى قبولهم على العناوين التي سجلوا بها، للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.