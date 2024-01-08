فيديو من حفل زفاف ساديو ماني.. مفاجأة بشأن العروس

قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، فاجأ السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، الجميع بعقد قرانه على شريكة حياته التي تجمعهما قصة حب من الطفولة، في حفل بسيط بحضور المقربين.

حفل زفاف ماني أقيم في كور مسار، بالعاصمة السنغالية داكار، حيث ظهرت شريكة حياة اللاعب السنغالي للمرة الأولى، بعد سنوات حرص على إخفاء علاقته بها عن الأضواء.

أول فيديو من حفل زفاف ساديو ماني

وأظهر الفيديو الأول لعقد قران اللاعب على زوجته التي تدعى عائشة تامبا، تواجدها رفقة خبيرة التجميل التي حرصت على إخراج العروس في صورة بسيطة، فضلا عن الاحتفال بـ«زفة سنغالي»، قبل مراسم عقد القران.

موقع «pluse sports» فجَّر مفاجأة بشأن علاقة ماني وعائشة، مؤكدا أنه على الرغم من السرية التي أحاطت بعلاقتهما لسنوات، إلا أن هناك قصة حب جمعهما منذ طفولتهما، حيث كان هو من يتكفل بدفع مصاريفها أثناء وجودها في المدرسة.

مفاجأة بشأن عروس ساديو ماني

«رغم أنها ابنة مهندس معماري إلا أنها من طبقة متواضعة بالسنغال»، هكذا كشف التقرير بعض المعلومات عن العروس، مؤكدا أنها تتبع نفس نهج «ماني» بفرض سرية على حياتها الشخصية، حيث إنها غير نشطة على أي منصة للتواصل الاجتماعي.

ظهرت العروس التي تعود أصولها إلى قرية سنغالية وتتحدث مثل زوجها لغة مادينج، في مظهر بسيط وأنيق خطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

توقيت زفاف ساديو ماني أثار ضجة كبيرة، حيث يستعد اللاعب السنغالي للدفاع عن لقب أفريقيا الذي ساهم في تتويج بلاده به النسخة الماضية.

لم يكن حفل زفاف ماني، قبل أيام فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج، هو ما جعله يتصدر الأخبار خلال الأيام الماضية فقط، بل كان لجهوده الخيرية أيضا.

وحقق ماني إنجازا كبيرا لبلاده، من خلال المساهمة في بناء ملعب في بامبالي، السنغال، والذي يعتبر رد جميل من جانب اللاعب لمجتمعه وتعزيز البنية التحتية الرياضية في وطنه.

وذكرت صحيفة «pluse sports» أن ساديو ماني قام ببناء ملعب جديد في بامبالي، ليحل محل الملعب الطيني المتواضع الذي بدأ منه رحلته في كرة القدم.