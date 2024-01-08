صحيفة تكشف مفاجأة عن زفاف ساديو ماني.. «عقد القران كان منذ سنوات»

سحابة من الغموض كانت تغيم على الحياة الشخصية للسنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، خاصة مع وجود بعض التقارير التي أكدت أنه متزوج لكن لا يرغب في إظهار زوجته لوسائل الإعلام، حتى لا تتعرض لانتقادات أو للضغط من أي نوع، إلى جانب الحفاظ على خصوصيتها، باعتبار أن حياته ليست ملكه بشكل كامل، مثل أي لاعب كرة قدم في العالم.

تفاصيل قصة حب ساديو ماني وزوجته عائشة تامبا

المثير في الأمر، أن بعد إعلان اللاعب زواجه بشكل رسمي، وإقامة حفل زفافه من عائشة تامبا، صالت وجالت مشاهده مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره العريس المنتظر داخل المستطيل الأخضر، بعد بلوغه الـ31 عامًا دون زواج أو الحديث عن أي علاقات عاطفية، لتظهر بعض التقارير التي أكدت أن عقد القران كان منذ سنوات.

بحسب تقرير أفردته صحيفة «essentially sports»، عن علاقة الحب القوية التي جمعت ساديو ماني وزوجته، في إشارة إلى أنها قصة عاطفية جمعتهما منذ الطفولة، قبل أن يقرر عقد قرانه عليها، قبل سنوات، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل حول علاقته الشخصية، وأخيرًا قرر إقامة حفل زفاف على الطريقة السنغالية.

وفي ساعات قليلة من الإعلان ونشر لقطات من حفل الزفاف، بات حديث العالم، نظرًا للشعبية التي اكتسبها ساديو ماني أثناء وجوده في ليفربول رفقة محمد صلاح، ثم الانتقال إلى الدوري السعودي وهو في أفضل مراحله، ليزامل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حفل الزفاف أقيم في كور ماسار، بالسنغال، وارتدت عائشة تامبا فستان زفاف أبيض مطرز مع حجاب أبيض مطرز بالخرز، كما انتشرت صورها من جلسة تصوير قبل الزفاف وصور أخرى جمعتها بأسرتها.