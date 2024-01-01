ساديو ماني يستفز محمد صلاح قبل أمم أفريقيا.. ماذا حدث؟

لا شك أن سقوط منتخب مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا، يعد الذكرى الأسوأ بالنسبة لقائد الفراعنة وجناح ليفربول محمد صلاح، الذي عاش حالة من الإحباط أعقبت السقوط أمام السنغال، في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية السابقة، لكن يبدو أن ساديو ماني يرغب في تجديد جراح الفرعون.

كيف استفز ساديو ماني محمد صلاح مجددًا؟

يبدو أن ساديو ماني جناح النصر السعودي ومنتخب السنغال، يضع عينيه على كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية تواليًا، بعدما خطف اللقب للمرة الأولى من أنياب الفراعنة، في مباراة ملحمية جمعت الثنائي، في نهائي النسخة المنقضية من البطولة القارية، للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا.

«سنحاول الحصول على اللقب مرة ثانية، باعتباره يشكل أهمية استثنائية بالنسبة لكرة القدم السنغالية»، هكذا تحدى ساديو ماني أحلام جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وفي مقدمتها منتخب مصر، وقائده محمد صلاح، والذي يعد الأكثر تتويجًا بهذا اللقب على مدار التاريخ.

سيناريو درامي انتهت به المباراة النهائية من النسخة المنقضية لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي حصد لقبها منتخب السنغال، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بينما لجأ حكم اللقاء إلى ضربات الترجيح من نقطة الجزاء، التي رجحت كفة ساديو ماني ورفاقه، بـ4 ركلات ترجيح سكنوا شباك الفراعنة مقابل 3 للأخير.

ساديو ماني: قادرون على الفوز باللقب

ساديو ماني في آخر تصريحات له عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أكد أن المنافسة لن تكون سهلة، لكنه سيبذل قصارى جهده ورفاقه من أجل الحفاظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالي وقيادة كرة القدم السنغالية إلى منطقة آمان، خاصة أنه يعتبره اللقب الأهم في مسيرته بالكامل.

وأضاف: «لن يكون الأمر سهلاً، لكننا نملك القدرة والجهود التي تؤهلنا لاجتياز جميع مراحل البطولة والمنافسة على اللقب من جديد، المنافسة ستكون قوية للغاية، ونلك النسخة بالتحديد ستكون الأقوى من بين البطولات المنقضية، لأن جميع المنافسين الكبار سيتواجدون بها».