هل امتلك النبي كلبا داخل منزله؟.. الشيخ علي جمعة يكشف مفاجأة

عند تربية كلب في المنزل، يتحدث الناس عن واقعة الكلب الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يتساءل البعض عن حقيقة تربية النبي لكلب في بيته، وقد تحدث عنها الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن واقعة الكلب في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على «يوتيوب» في سياق الحديث عن حكم تربية الكلب في المنزل.

حقيقة امتلاك النبي كلب داخل منزله

ومن خلال المقطع الذي تحدث فيه الشيخ علي جمعة عن حقيقة وجود كلب في بيت النبي، قال إن وجود الكلب أو الجرو الصغير كان لفترة قصيرة، إذ دخل الكلب إلى البيت وفي وقت وجوده لم تدخل الملائكة، وبعدها لم يدخل الجرو مرة أخرى: «مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في كلب تحت السرير، كان جرو صغير فاتأخر جبريل، فخرج وجد جبريل واقف برا لقى سيدنا جبريل والملائكة وسأله النبي ليه مدخلش قاله في كلب جوا، ونحن لا ندخل بيت فيه كلب أو صورة التمثال المعبود، لكن يجب معاملتها كويس»، وبعد واقعة عدم دخول الملائكة بسبب وجود كلب قال فكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه في قتل الكلاب، وبحسب «جمعة» أرسل الله عز وجل سيدنا جبريل لنبيه وقال له: «سمع الله ما قلته، ويقول لك إن الكلاب أمة من الأمم» فعدل عن قتلها.

حكم تربية الكلاب

واستكمل «جمعة» الحديث عن إمكانية تربية الكلب في المنزل، قائلًا: «مفيش مانع من تربية الكلاب في مكان خاص بها مزرعة، جنينة، مكان مناسب لكن مش في البيت ولا معاملتها بشكل أحسن من البني ادمين، لازم الوسطية، نحسن معاملته لكن مش بشكل يسيء للبني آدم».