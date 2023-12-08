أمينة خليل: استمتعت بمشاهدي مع الكلاب في كواليس «شماريخ» (فيديو)

أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «شماريخ»، الذي يُعد تحدٍ جديد لها، مشيرة إلى أنها قدمت مشاهد الأكشن من قبل من خلال فيلم «لص بغداد»، لكنها تحب خوض تجارب مختلفة.

وأضافت «خليل»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّها استمتعت بكواليس مشاهدها مع الكلاب خلال أحداث الفيلم، لافتة إلى أن الفيلم شهد تصوير 3 أيام مع «الفراخ»، لكنها لم تكن متواجدة بها، وكانت سعيدة بذلك لأن لديها رهبة منهم.

أمينة خليل: فخورة بالمشاركة في «شماريخ»

وتابعت أمينة خليل أنها فخورة بمشاركتها فى فيلم «شماريخ»، الذي جعلها تشعر بتقديم عملا مختلفًا بعد مشاهدته كاملا، لافتة إلى أنها أثناء تصوير بعض مشاهدها داخل منطقة الحناجر، كانت تشاهد أحد عروض الأزياء العالمية، وكانت تشعر بالغيرة؛ لرغبتها فى التواجد بها وهي تواصل التصوير بمشاهد أكشن، ضاحكة :«كنت عايزة أبقى معاهم ومش عارفة».

طبيعة أحداث فيلم «شماريخ»

فيلم «شماريخ»، تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي، حول شخص يعيش في الظلام من أجل التطهر، ولكنه فوجئ بالصدفة التي تجمعه مع بطلة العمل التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، ويجمعهما طريق الانتقام ويقع في حبها.

الفيلم من بطولة آسر ياسين، آدم الشرقاوي، أمينة خليل، الطفلة لافينيا نادر، خالد الصاوي، محمد ثروت كضيف شرف بالأحداث وآخرين، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.