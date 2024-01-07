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علي جمعة يكشف أمرا إلهيا يجلب هدوء النفس وراحة البال

كتب:

رؤى ممدوح
05:06 ص | الأحد 07 يناير 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

كشف فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمرًا إلهيًا يجلب هدوء النفس وراحة البال، بالإضافة إلى الرضا بقضاء الله وقدره.

فضل التوكل على الله

ولفت المفتي السابق إلى أنّ ذلك الأمر هو التوكل على الله، وتابع: «يلزم منك الثقة بالله؛ وثق في الله أكثر مما تثق بما في يدك، والثقة به والتوكل عليه يقتضي التسليم لأمره، أي الرضا بفعل الله»، لافتًا إلى فضائل الرضا، التي جاءت كالتالي: 

- تجعلك هادئ النفس.

- تجعلك تواجه الناس بقلبٍ مفتوح وبصدرٍ رحب، وبابتسامة لا تغادر وجهك أبدًا.

رضا وتسليم وتوكل على الله

وأضاف: «علمنا مشايخنا رضي الله تعالى عنهم، ممن منَّ الله علينا بإدراكهم، أنّهم كانوا في حالة رضا وتسليم وتوكل على الله؛ فكان يأتيهم أحدهم ليشكو له ظلمه للناس ومعصيته، فكان لا يعنفه ويرشده ماذا يفعل من غير محاسبة، ويقوم من عنده وقد هدأت نفسه، وفُتحت له أبواب الرحمة، وقد يَمُنُّ الله سبحانه وتعالى، عليه بالخير والهداية».

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