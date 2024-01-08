رئيس جامعة الأزهر يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، زيارة تفقدية؛ لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الزراعة بنات القاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة، واستمع للطلاب حول أسئلة الامتحانات، واطمأن على حسن سيرها، كما التقى ببعض الطلاب الوافدين.

كلية الزراعة بنات القاهرة

وحث الطلاب على حسن المذاكرة، والالتزام بضوابط الامتحانات كما هو عهده بطلاب الجامعة في حسن الالتزام واتباع التعليمات.

كلية الدراسات الإسلامية بنين

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وحضر الجولة الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين، والدكتورة سامية الصافي، المشرفة على كلية الزراعة بنات.