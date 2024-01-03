رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان التخلفات ويتابع اختبارات الترقية

أجرى الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية لكلية أصول الدين بالقاهرة.

وشملت الجولة متابعة لجان اختبارات التخلفات بمختلف الفرق الدراسية بكلية اصول الدين، إضافة إلى متابعة لجان امتحانات الترقية للوعاظ والتي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بمقر كلية أصول الدين، بجانب ذلك تابع رئيس الجامعة والوفد المرافق له أعمال التجديد التي تجري داخل كلية أصول الدين بالقاهرة.

التعاون بين جميع قطاعات الأزهر

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة والتعاون بين جميع قطاعات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

انضباط الامتحانات داخل لجان التخلفات

وأشاد رئيس الجامعة بجاهزية وانضباط الامتحانات داخل لجان التخلفات ولجان الوعاظ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور جميل إبراهيم، وكيل كلية أصول الدين لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عبد الغفار، مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتور محمد حسن سبتان، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية.