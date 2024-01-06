في اليوم الأول.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الدراسات الإسلامية

نفذ الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدا فيها امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، واطلعا على أسئلة الامتحانات؛ للتأكد من مطابقتها للشروط، وأنها من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه داخل المحاضرات.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بنات

كما اطلعا على قاعة المحاكاة التي تستخدمها طالبات الكلية للتدريب على التقاضي في المحاكم، وأشادا بتعاون العاملين في الكلية برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والترتيب المنظم داخلها، وتوزيع اللجان على ثلاث فترات؛ لاستيعاب جميع الطالبات.

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة من أقدم كليات فرع البنات، وتؤدي الامتحانات فيها أكثر من 22 ألف طالبة في أقسام: اللغة العربية، والشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، وأصول الدين، والصحافة والإعلام.

حضر الجولة التفقدية الدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سماح عبد الحميد، مديرة الكلية، ومنال حافظ، مشرف أمن فرع البنات.