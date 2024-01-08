محافظ قنا: انتهاء أعمال إنشاء مستشفى قنا الجديدة مارس المقبل

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروع مستشفى قنا الجديدة، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس عبد الرحيم الزقيم، نائب رئيس الجهاز، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة والسكان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا لشرح تفصيلي للموقف التنفيذي لأعمال التشطيبات بالمستشفى، والذي يقع على مساحة 18 ألفا و388 مترا مربعا، ويتكون من بدروم ودور أرضي و6 طوابق علوية ويضم 175 سريرا، بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 88%، وسيتم الانتهاء من الأعمال بالمستشفى خلال شهر مارس القادم.

يذكر أن الطابق الأرضي للمستشفى يضم أقسام «الاستقبال - العيادات الخارجية - الطوارئ - الأشعة - المعامل المركزية - الصيدلية»، ويضم الطابق الأول علوي أقسام «العمليات - العناية المركزة الحرجة - الغسيل الكلوي - الجناح الإداري - وحدة المناظير - قاعة اجتماعات».

ويضم الطابق الثاني علوي أقسام «غرف المرضى - العناية المركزة والعزل - خدمات ومخازن فرعية»، ويضم الطابق الثالث علوي أقسام «عناية أطفال حديثي الولادة - العناية المتوسطة - غرف المرضى - عمليات نساء»، ويضم الطابق الرابع علوي أقسام «غرف مرضى - سكن طبيبات - مدير المستشفى - خدمات ومخازن فرعية»، ويضم الطابق الخامس علوي غرف للمرضى وسكن أطباء، ويضم الطابق السادس علوي غرف للمرضى وسكن تمريض وخدمات ومخازن فرعية وقاعة متعددة الأغراض وقاعة للاجتماعات.