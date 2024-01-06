محافظ قنا: حصر أراضي الدولة المستردة خلال موجات الإزالة للاستفادة منها

شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة؛ لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذ رؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم بمكتبه، لحصر أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات، وسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

إدارة أصول الدولة

وأضاف الداودي، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

قاعد بيانات للأراضي أملاك الدولة

وبحسب بيان ديوان عام المحافظة الصحفي، وجّه محافظ قنا، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها.