نقيب المحامين يعقد جلسة حلف يمين لأول مرة بنقابة فرعية: فخور بوجود في سوهاج

شهد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، افتتاح الدورة الجديدة من معهد محاماة سوهاج، وجلسة حلف اليمين القانونية لمحامي سوهاج، وذلك بمقر نقابة المحامين الفرعية بسوهاج.

في بداية كلمته، أكد نقيب المحامين، على اعتزازه بتواجده في نقابة سوهاج وحضور افتتاح دورة معهد المحاماة، وجلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي تعقد لأول مرة خارج النقابة العامة بالقاهرة.

لأول مرة تُعقد جلسة حلف اليمين القانونية خارج النقابة العامة بالقاهرة

وتابع: «لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تُعقد جلسة حلف اليمين القانونية خارج النقابة العامة بالقاهرة، ولحسن الحظ أن تُجرى الجلسة في نقابة محامين سوهاج، لافتًا إلى أننا نلتقى اليوم في مناسبتين، وهما افتتاح الدورة الجديدة من معهد محاماة سوهاج، وجلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد».

وأضاف نقيب المحامين، أن معهد المحاماة يعمل على تطوير المحامي بالشكل العملي الذي يؤهله لسوق العمل، مطالبهم بضرورة الالتزام بحضور المحاضرات، والتدرب في مكاتب المحامين الذين يضيفون لهم في مهنة المحاماة.

مطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد

وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد، خلال جلسة حلف اليمين، بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وان يتبع الطرق القانونية الصحيحة في آداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة، مشددًا على أهمية القراءة والإطلاع لإثراء ثقافة المحامي.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن تعديلات قانون المحاماة التي تمت في عام 2019، تضمنت وجود أكاديمية المحاماة، والتي يجب أن يجتازها المحامي بعد اتمام الدراسة بها لمدة عامين، وذلك كي يتمكن من القيد في جداول نقابة المحامين، ولكننا سنقوم بحل هذه الأزمة، وسيتم عقد اتفاق مع كليات الحقوق بشأن عقد دبلومة يستطيع بعدها الطالب أن يلتحق بنقابة المحامين.

وتحدث نقيب المحامين، عن الإنجازات النقابية التي تمت في نقابة المحامين، خلال توليه زمام الأمور داخل النقابة.

وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.

وأكد نقيب المحامين، أن هناك أشخاصا قدموا وعودًا على مدار 20 عاما بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وأوضح عبدالحليم علام، أنه سيضع غدًا الثلاثاء حجر الأساس لنادي محامي سوهاج، مؤكدًا أن نادي سوهاج سيكون من أفضل أندية الجمهورية.

وأشار إلى أنه يعد مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، وذلك لعودة فترة بقاء النقيب العام لدورتين فقط، وعودة المقعدين اللذين كانا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.

واختتم كلمته قائلًا: «قدمنا كل الدعم للمحامين في أزمة الفاتورة الإلكترونية، ونجحنا في عبور الأزمة».

وفي سياق متصل، أوصى سيف النصر حماد، عضو مجلس النقابة العامة، المحامين الملتحقين بالدورة الجديدة من معهد محاماة سوهاج، بضرورة الالتزام بآداب هذه المهنة، والتحلي بحسن الخلق.

وطالب عضو مجلس النقابة العامة، المحامين الملتحقين بالدورة الجديدة من معهد محاماة سوهاج، بحسن التعامل مع الآخرين، ومع زملاؤهم في المهنة، وأن يساعد بعضهم البعض، مرحبًا بهم في حصن العدالة وقلعة الحريات نقابة المحامين.