أمانة العلاقات العامة بمستقبل وطن في الغربية تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

عقدت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالغربية، اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة.

كما دار النقاش بين الحضور من أعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمناء العلاقات العامة بالمراكز حول أهم المقترحات التي تخص الفعاليات والمبادرات الخدمية التي ستطلقها أمانة العلاقات العامة خلال الفترة المقبلة لخدمة أهالي محافظة الغربية.

وقامت أمانة العلاقات العامة بتكريم أعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمناء العلاقات العامة بالمراكز على مجهوداتهم خلال الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستمرار عجلة الإنتاج.

وكان ذلك بحضور الدكتور سعيد أبو حمر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالغربية والمهندسة دينا بدران أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالغربية والدكتورة هدير حسانين أمين مساعد العلاقات العامة بالغربية والدكتور أحمد جبر أمين مساعد العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالغربية.