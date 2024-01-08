«الأعلى للشباب الفلسطيني»: عدد الشهداء في قطاع غزة يفوق الأرقام المُعلنة

قال السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، أنّ عدد الشهداء في قطاع غزة يفوق الأرقام المعلنة، نظرا لوجود آلاف الفلسطينيين تحت الأنقاض، والذين لم يتم انتشالهم في الشمال حتى الآن، علاوة على الشهداء المجهولين «أي الذين لم يتم التعرف عليهم».

الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس الحقائق

وأضاف «عريقات»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار»، تقديم الإعلامية دينا الوكيل عبر فضائية «dmc»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس الحقائق المتعلقة بانتهاكاته التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من خلال استهداف الصحفيين، مشيرا إلى أن الاحتلال يقوم بحرب إبادة جماعية، والشعب الفلسطيني يواجهه بالصمود.

مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

وأكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني كل ساعة، مشددا على أن مطلب الفلسطينيين الرئيس هو وقف الحرب نهائيا، مشيدا بالدور الذي تبذله مصر تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولتها لإيجاد ألية من أجل وقف الحرب ضد شعب غزة.