مجندة إسرائيلية تتفاخر بقتل أطفال غزة.. «كشفت وجه الاحتلال القبيح» (فيديو)

ضحكات مستفزة مصحوبة بعبارات التفاخر والتباهي بقتل أطفال غزة، هكذا ظهرت مجندة إسرائيلية، مع يوتيوبر شهير على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تحكي كيف قتلت أطفالا أبرياء لا ذنب لهم، ضمن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوت الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العُزَّل، مؤكدة أنها قتلت 5 أطفال فلسطينيين.

مجندة تعترف بقتل أطفال غزة

اليوتيوبر من أصل فلسطيني حمزة سعادة، نشر مقطع فيديو على حسابه عبر «إنستجرام»، وهو يحاور فتاة ذكر أنها مجندة إسرائيلية، اعترفت خلاله بقتل أطفالا فلسطينيين، مهددة اليوتيوبر بالقتل حينما سألته هل تحب فلسطين؟، ليجيب نعم أنا فلسطيني لتقول له «سأقتلك»، ليتعجب الشاب من حديثها حتى وصفها بـ«المجنونة».

المجندة الإسرائيلية لم تبدِ أي اندهاش مما تفعله دولتها من جرائم حرب ترتكبها في حق الفلسطينيين، لكنها عبرت عن سعادتها قائلة: «لا أحب فلسطين، ونعم أنا قتلت بيدي 5 أطفال، وعلى استعداد لقتل أي شخص يحب فلسطين!»، وهو ما أثار دهشة حمزة، ليعلق على مقطع الفيديو قائا: «يواصل الإسرائيليون كشف أنفسهم أمام الكاميرا مباشرة.. كم هي سيئة».

إسرائيلي يعترف بقتل أطفال غزة

لم يكن هو الاعتراف الوحيد الذي اعترفت به المجندة الإسرائيلية في مداخلتها مع اليوتيوبر «حمزة»، بل مقطع فيديو تضمن مقابلة سريعة مع اثنين من الإسرائيليين وسألهما أنتم تقتلون الأطفال الفلسطينيين؟، فأجاب أحدهما: «نعم نقتلهم»

اليوتيوبر من أصل فلسطيني «حمزة»، يبلغ من العمر 21 عاما، يتابعه نحو مليون متابع على «إنستجرام»، ونحو 6 ملايين على منصة «تيك توك» وأكثر من 3 ملايين متابع على قناته على «يوتيوب»، واشتهر بإجراء مقابلات على تطبيق «أوميجل» مع شباب وفتيات إسرائيليين.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، لم تتوقف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قتل المدنيين العُزل والأطفال الخدج في غزة، إذ ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينين.