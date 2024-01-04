يهودية تكشف كذب الاحتلال الإسرائيلي.. الفلسطينيون يتعرضون لإبادة جماعية

90 يوما من الدمار والقتل العشوائي للأطفال والنساء بقطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي، التي تستمر في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني المكلوم، راح ضحيتها آلاف الشهداء.

تعاطف الكثيرون من دول العالم مع أهالي غزة الذين أعطوا دروسا للشعوب سواء الأجنبية أو العربية، إذ جرى تنظيم الكثير من المسيرات تضامنا مع المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

يهودية أمريكية: لقد كذبوا علينا وخدعونا. أنا أكتشف الحقيقة: الفلسطينيون شعب جميل يعاني الاحتلال منذ مائة عام! pic.twitter.com/stB3XMn4Jg — hanan salah (@hanan_elgindy) January 4, 2024

صدمة يهودية أمريكية

بأشكال متعددة أعلنت شعوب العالم غضبها بسبب ما يحدث مع أهالي غزة، فالبعض قال إنه كان مخطئ فيما يعتقده عن هذا الشعب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة يهودية أمريكية تمدح الشعب الفلسطيني قائلة: «لقد خدعوني وأنا الأن اعرف الحقيقة، واكتشفت أن الفلسطينين شعب جميل يعاني من الاحتلال منذ قرابة 100 عام، ويعيشون تحت الإبادة الجماعية والفصل العنصري الفظيع».

وترى السيدة الأمريكية، أن الشعب الفلسطيني يعيش يعاني من الإبادة الجماعية من قِبل الاحتلال، ليس منذ السابع من أكتوبر فقط ولكن الأمر تجاوز ذلك، لذلك فهو شعب يستحق الحرية والعدالة والمساواة، مشيرة إلى أنها من أسرة يهودية ونشأت في عالم يهودي: «أنا من عائلة يهودية ونشأت في عالم يهودي لذلك الأمر استغرق مني طويلا لأفهم وأصل إلى النقطة التي أدركت فيها أني قد كُذب عليا طوال حياتي».

جرائم الاحتلال الإسرئيلي

ومازال الاحتلال الإسرئيلي يرتكب الجرائم والمجازر البشعة في قطاع غزة، الأمر الذي جعل الحياة ربما أصبحت شبة منعدمة، في ظل نقص الغذاء والمياه وانقطاع الكهرباء.