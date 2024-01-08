70 مليون مواطن في خطر.. تحذير من أعاصير مدمرة تضرب العالم خلال ساعات

يبدو أن انتظار الشتاء الأعنف على العالم منذ سنوات بعيدة، بات على وشك الانتهاء، بعد إطلاق تحذيرات من ظواهر مروعة تضرب عددا من دول العالم خلال الساعات المقبلة، والتي بدأت مؤشراتها بالفعل خلال الساعات الماضية.

«70 مليون شخص معرَّضون لخطر الأحوال الجوية القاسية»، بهذه الكلمات رصدت شبكة «CNN» ما ينتظر عددا من دول العالم، من أعاصير وفيضانات ورياح مدمرة، نقلا عن مركز التنبؤ بالعواصف.

بعد أيام من أول عاصفة شتوية كبيرة في هذا العام، هناك عاصفة أخرى في طريقها ومن المتوقع أن تجلب ثلوجًا كثيفة وعواصف ثلجية ورياحًا قوية وأعاصير محتملة وفيضانات خطيرة أثناء شق الطريق من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي حتى منتصف الأسبوع بحسب تقرير المركز.

أعاصير مدمرة تضرب بعض دول العالم خلال ساعات

«تشتد فعليًا يوم الثلاثاء»، بهذه الكلمات كشف التقرير حول الموجة الشديدة أن العاصفة ستنقسم إلى قسمين، الأول هو الموجة الأولية من الثلوج التي بدأت من الساعة 9 مساء الاثنين إلى 6 صباح يوم الثلاثاء، أما الجزء الثاني من العاصفة سيكون هو الأكثر تأثيرًا، حيث تم إصدار تحذير من العاصفة الشتوية من الساعة 6 صباحًا يوم الثلاثاء إلى الساعة 3 صباحًا يوم الأربعاء في مقاطعات شيبويجان وفوند دو لاك ودودج وواشنطن وجيفرسون بسبب الثلوج الكثيفة.

ماذا سيحدث في الطقس خلال ساعات؟

ماذا سيحدث في الساعات المقبلة؟، بحسب التقرير فإن غدا الثلاثاء، سيكون هناك خطر متزايد لحدوث طقس قاسٍ في بعض المدن والولايات مثل تالاهاسي، فلوريدا، ألباني، جورجيا، وبنما سيتي.

«عاصفة يناير القوية»، هكذا توقع المركز أن يتعزز النظام الأخير بسرعة وبشكل استثنائي، ويسبب تأثيرات كبيرة وواسعة النطاق شرق جبال روكي والتي بدأت أمس الاثنين.

«الرياح المدمرة والفيضانات والأعاصير ستكون مصدر قلق أيضًا»، بهذه الجملة فسر تقرير «CNN» ما سيحدث في بعض دول العالم خلال ساعات، مؤكدا أن الهواء الدافئ الرطب سيزيد من خطر العواصف الشديدة، على طول ساحل الخليج، والذي سيشهد أيضا رياحا مدمرة وأعاصير قوية؟

تحذير آخر أطلقه التقرير بشأن المخاوف الخطيرة من فصل الشتاء الحالي، واحتمالية حدوث فيضانات كبيرة بسبب الرياح القوية التي تصاحبها العاصفة والتي تسبب الأمطار.