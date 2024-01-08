رغم العواصف الثلجية وانخفاض الحرارة.. مدينة أمريكية لا تعرف الشتاء

وسط تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية من الطقس الصقيع الذي يصاحبه عاصفة شتوية كبرى جلبت ثلوجًا وأمطارًا متجمدة في عدد كبير من الولايات، ما جعل اللون الأبيض يغمر الشوارع والمباني مع وصول درجات الحرارة دون الصفر، انفردت مدينة سان دييجو بطقسها الدافئ الممتع التي لا تعرف فصل الشتاء.

ومع بداية العام الجديد إذا أراد الأمريكيون الاحتفال بالأجواء الشتوية وسط الثلوج فلا يتوجهون إلى مدينة سان دييجو التي تقع جنوب غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إذ لا تعرف فصل الشتاء، ولا تقل درجة حرارتها عن 16 درجة مئوية لأكثر من 345 يومًا من أيام السنة، فتتمتع بمناخها الربيعي الدائم.

مدينة لا يزورها الشتاء وسط الثلوج في أمريكا

وبحسب الصحف الأمريكية، يمر حول مدينة سان دييجو تيارات باردة تجعل درجة الحرارة معتدلة ويصعب خفضها بدرجة كبيرة، فضلا عن أنّها تستقبل ما يقرب من 300 يوم مشمس خلال العام.

الثلوج تغمر أمريكا

وبحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، قال خبراء الأرصاد الجوية، إنّ الثلوج تساقطت صباح اليوم بكثافة كبيرة في ولاية جيرسي، وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في جيرسي أنّ الرياح القادمة من الشرق تجلب طقسًا باردًا، تسبب في حدوث صقيع، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة ستكون أقل من درجة التجمّد في وقتٍ مبكر من يوم الثلاثاء، وأن هطول الأمطار المتجمدة أو الثلوج محتمل.

وجاءت الثلوج في شمال شرق البلاد في الوقت الذي تسببت فيه عاصفة «سييرا نيفادا» المليئة بالثلوج الكثيفة في إغلاق جزءٍ من الطريق السريع يوم السبت، وانقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة عن عشرات الآلاف في رينو بولاية نيفادا.