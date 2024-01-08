«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. متى تكون ذورة فصل الشتاء؟

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة، موضحة أن الأحوال الجوية ستكون غير مستقرة، إذ تشهد البلاد نشاطا للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر للسحب الممطرة على معظم أنحاء الجمهورية، وفقا لتصريحات الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن».

طقس الأيام المقبلة

وأشار إلى الحالة الجوية التي ستشهدها البلاد لن نطلق عليها تقلبات جوية، نظرا إلى أنها أجواء طبيعية في هذا الوقت من العام، رغم أنها تأخرت قليلا عن موعدها، خاصة أن ذروة فصل الشتاء ستكون خلال شهري يناير وفبراير، مضيفا: «نعيش أجواء طبيعية جدا من الطقس البارد والممطر في هذا الوقت من العام، وسيظل مستمر معنا في حالة طقس الأيام المقبلة».

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت: «بداية من يوم الأربعاء المقبل ستتعرض البلاد كالعادة في مثل هذا الوقت من العام إلى منخفض جوي في طبقات الجلو العليا، يتزامن مع منخفض سطحي يصاحبه كتل هوائية شمالية باردة قادمة على البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب الممطرة على معظم أنحاء البلاد، إذ تصبح الأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة على (الإسكندرية- مطروح- العلمين- سيدى عبد الرحمن- الضبعة- السلوم- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- الأسماعلية- بورسعيد- خليج السويس) وتمتد ضعيفة على عدد من المحافظات الداخلية مثل القاهرة الكبرى بداية من مساء الأربعاء وحتى الخميس المقبل، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، وحدوث نشاط للرياح الذي تزيد من الشعور ببرودة الطقس».