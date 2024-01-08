لقطات جديدة من خطوبة مي فاروق وعماد العمروسي (فيديو)

احتفلت المطربة مي فاروق أمس، بخطبتها على الممثل عماد العمروسي، وذلك في أجواء عائلية، حضرها عدد قليل من الأصدقاء المقربين، إذ جاء خبر الخطبة مفاجئا للجميع.

ونشرت إحدى الصفحات فيديو كامل للخطوبة، الذي جمع بين العمروسي وفاروق، خلال التحضيرات لليوم، نهاية بذهابه لمنزلها، وتقديم خاتم الخطبة، أو كما يُقال في العامية المصرية «تلبيس الدبل»، وكان والد مي الذي رحل قبل عام أو أكثر حاضرًا، إذ أمسكت مي ببرواز لصورته خلال التقاط صور الخطبة.

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قصة التعارف والحب بين مي والعمروسي كشفتها صديقتها بتول عرفة المخرجة، وذلك عبر تدوينة نشرتها، قالت فيها: «بعد شهر من فرحي كلمتني روح قلبي مي فاروق وقالت لي فرحك كان سبب فرحة قلبي حصل إيه بقى يا حلوين، الحلوة مي كانت واقفة في فرحي حرانة من الجو راح بقى الشاطر محمد كراجل چنتل أداها مروحة كانت في يده علشان تهوى وتلطف الجو، من هنا اتعرفوا على بعض والجو بقى لطيف على الآخر وبقى كله هنا وحب مبروك»، متمنية لهما السعادة والحب والدائمين، وأن يكونا خير سند لبعضهما».