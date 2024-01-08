محافظ الشرقية: التعليم قضية وطن وطموح شعب وإرادة قائد آمن بأهميته

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن التعليم يمثل قضية وطن وطموح شعب وإرادة قائد وزعيم آمن بالتعليم وأهميته في رفعة وتقدم البلاد، لافتا إلى أنه يُعد من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في المرحلة الحالية، وتسعى جاهدة للارتقاء بالعملية التعليمية.

احتفالية تكريم طلاب فريق مدرسة السويدي الرسمية للغات

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية تكريم طلاب فريق مدرسة السويدي الرسمية للغات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية لفوزهم بالمركز الأول وحصولهم على كأس العباقرة على مستوى محافظات مصر في برنامج العباقرة بموسمه الرابع عشر والمذاع على قناة القاهرة والناس، في حضور عدد من مديري المديريات الخدمية، وأولياء أمور الطلاب وأعضاء مجلس النواب، بنادي ديرب نجم الرياضي.

المستوى المتميز للطلاب المشاركين في المسابقة

وأشاد محافظ الشرقية بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين في المسابقة وقدرتهم على حل الأسئلة والتي جاءت في مختلف فروع العلم والمعرفة ليدلل ذلك على تميز وذكاء طلاب المحافظة، خاصة بعد أن أقيمت المباراة النهائية بين فريقين من محافظة واحدة والتي تعد المرة الأولى في تاريخ المسابقة.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة لأولياء الأمور الذين وفروا المناخ المناسب لأبنائهم وتشجيعهم على صقل مهاراتهم والتزود بالعلم والمعرفة والاطلاع على كل ما هو جديد في مختلف المجالات لحصد المراكز الأولى بكافة المسابقات الإقليمية والدولية.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أوضح فيها أن البرنامج يتميز بفكرته التي تهدف إلى جعل المتسابقين يساهمون في تطوير المدارس المصرية من خلال إجاباتهم الصحيحة وبث روح التنافسية الشريفة بين المتسابقين، كما يتميز البرنامج بسرعة الأداء وتعدد الفقرات وتنوع الأسئلة إلى جانب الأداء المتميز لمقدم البرنامج واندماجه مع المتسابقين.