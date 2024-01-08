قيادات التعليم بالمنوفية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم وفد من مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بقيادة محمود الفولي وكيل الوزارة، وطارق سعد وكيل المديرية، التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد بمطرانية المنوفية، وكان في استقباله نيافة الأنبا بنيامين أسقف المنوفية وتوابعها، والقمص بولا يعقوب وكيل مطرانية المنوفية.

تعليم المنوفية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وأعرب «الفولي» عن تهنئته لجميع الإخوة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد عليهم وعلى جميع المصريين الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة للأقباط

على صعيد متصل، زار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة، وكان في استقباله الأنبا بنيامين مطران المنوفية.

وقدم رئيس جامعة المنوفية، خالص تهانيه القلبية لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.