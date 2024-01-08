«التعليم» تحظر إقامة لجان خاصة للطلاب المرضى داخل المستشفيات إلا في حالة واحدة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر إقامة أي لجان خاصة لامتحانات الثانوية العامة، داخل أي مستشفى لأي طالب مريض، موضحة أنّه إذا كانت الحالة الصحية للطالب تعيقه عن حضور الامتحانات، فعليه تقديم مستندات إلى الإدارة التعليمية التابع لها لرفعها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي في الوزارة للنظر في الحالة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، إنّه إذا ثبت تعذر الطالب عن أداء الامتحان، صدر قرار بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها، على أن يعتمد القرار من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإذا استمر العذر سواء كان مرضيا أو خلافه بالدور الثاني لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد التقدم للامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي التي يتلقى فيها العلاج بعد إتباع الإجراءات التالية.

- يتقدم ولي أمر الطالب بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التي يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات.

- يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له والتأكد من أحقية أداء الطالب الامتحان بالمستشفى من عدمه .

- تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد بمقر المستشفى التي يعالج فيها الطالب أيام الامتحان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه للامتحان داخل المستشفى.