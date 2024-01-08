انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل في الدقهلية غدا

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، غدًا الثلاثاء، ويؤدي الامتحانات نحو مليون و25 ألفًا و387 طالبًا وطالبة.

وأشار «شعبان» إلى بدء الامتحانات غدًا، لطلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الدقهلية، وفقًا للمواعيد المعلنة من مديرية التربية والتعليم، وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية غدا

- امتحان اللغة العربية للصفين الرابع والسادس الابتدائي.

- امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية للصف الخامس الابتدائي.

- امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الصف الأول الإعدادي.

- مجال تحريري 1 و2 لطلاب الصف الأول الإعدادي المهني.

- اللغة العربية والخط والتربية الدينية لطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لمدارس التعليم المجتمعي.

- مادة اللغة العربية ورقتين أولى وثانية، لطلاب مدارس النور للمكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

- مادة لغة عربية ورقتين أولى وثانية، لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمدارس النور للمكفوفين.

-امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، لطلاب أولى ثانوي بمدارس النور للمكفوفين.

- بالنسبة لمدارس الصم وضعاف السمع، يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والأول والثاني الإعدادي المهني، امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- مادة اللغة العربية ورقتين أولى وثانية، لطلاب الصف الأول الثانوي المهني للصم وضعاف السمع.

- يؤدي طلاب التعليم الفني غدًا، أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول، للتعليم الزراعي والصناعي.

نظام الامتحانات غدًا

وأكد «شعبان» أنّ أسئلة الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وشاملة لأجزاء المنهج وواضحة الصياغة، ولا تحمل أي غموض، خاصة في أسئلة الاختيار من متعدد.