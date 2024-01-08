أشتية: «العدل الدولية» تبدأ محاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة الخميس

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، سوف تعقد جلسة يوم الخميس المقبل، للبدء في نظر الاتهامات الموجهة إلى سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازر هدفها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

جرائم إبادة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

وأشار رئيس الوزراء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، إضافة إلى ممارسات تجويع ومنع الدواء والموت والمجازر وقصف المساجد والمستشفيات والكنائس.

إسرائيل تحاول خداع العالم منذ نكبة 1948

وأوضح «أشتية» أن إسرائيل تسوق للعالم على أنها «ضحية»، منذ «النكبة» في عام 1948، مع أنها دولة إجرام وتقتل الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته من أطفال ونساء وكبار سن، على مدار السنوات المختلفة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً غاشماً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شهيد، حتى الآن، أغلبهم من النساء والأطفال.