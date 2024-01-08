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وزير خارجية أمريكا: نحتاج إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة

كتب:

مريم جاد
08:53 م | الإثنين 08 يناير 2024
وزير خارجية أمريكا

وزير خارجية أمريكا

أكد وزير خارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحات أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعمل من أجل منع اتساع الصراع في قطاع غزة إلى دول أخرى في المنطقة.

وأضاف «بلينكن» أن قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا تحت حكم فلسطيني، وشدد على قوله: «نحن نحتاج إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة».

بذل الجهد لحماية المدنيين

وتابع: «سوف أشدد لإسرائيل على ضرورة بذل الجهد لحماية المدنيين، وأثق في وجود مسار مستقبلي يحقق السلام والأمن لإسرائيل».

وأكد «بلينكن» أنه ليس من مصلحة أحد رؤية هذا الصراع يتصاعد، ويجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر.

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بقلم مريم جاد