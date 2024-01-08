أستاذ علاقات دولية: جولة بلينكن تهدف لتجنب اتساع حرب غزة إلى دول بالمنطقة

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى منطقة الشرق الأوسط، هي الخامسة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية تحظى بأهمية بالغة، حيث أن الولايات المتحدة تسعى إلى عدم تصعيد الأمور بشكل كبير في المنطقة، في ظل الاستفزازات المتكررة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الحرب، برئاسة بنيامين نتنياهو، رغم دعم الولايات المتحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

تصريحات بلينكن

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعا مراراً إلى تغيير حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ووصفها بأنها الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن تصريحات بلينكن مختلفة خلال هذه الزيارة، ولكن يجب أن يتم بلورة الأقوال إلى أفعال، ووقف إطلاق النار بشكل كامل، وعدم استهداف المدنيين، كما يجب على الإدارة الأمريكية التعامل بشكل أكثر جدية تجاه الملف الفلسطيني.

وتابع «فارس» أن «الملف الفلسطيني هو الملف الأخطر على المستوى الدولى أيضاً، لان هناك اطراف تدفع إلى زيادة الصراع واتساع رقعته، وذلك سيؤثر على المصالح الدولية بشكل كبير».